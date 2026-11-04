Diana Ross geeft volgend jaar maart een eenmalig optreden in Australië als onderdeel van de Sydney Summertime-concertreeks. Het is de eerste keer in meer dan twintig jaar dat de Amerikaanse weer 'Down Under' optreedt.

De laatste keer dat de 82-jarige zangeres in Australië optrad, was in 2006. Op vrijdag 5 maart 2027 is ze de headliner en wordt ze bijgestaan door het Britse dj-duo Groove Armada. The Strokes en Kings of Leon zijn de andere headliners van het festival in Sydney, dat in februari en maart volgend jaar plaatsvindt.

De organisatie noemt Ross in een verklaring "een absoluut icoon" en is trots dat zij op het festival optreedt. "Het wordt echt iets heel speciaals."