Krant: België start zoektocht naar koper staatsbank Belfius

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische regering zoekt vanaf maandag officieel een investeerder voor haar belang in staatsbank Belfius, het voormalige Dexia België. Dat schrijft De Tijd op basis van bronnen. Eind vorig jaar stemde de Belgische regering in met de verkoop van een belang van 20 procent van de bank, die sinds 2011 volledig in handen is van de overheid.

De verkoop zou de staatskas tot 2 miljard euro opleveren. Volgens Belgische media behoren de Europese investeerder CVC, die in Amsterdam aan de beurs is genoteerd, evenals Rabobank en ING tot de mogelijke kopers van het belang in Belfius.

Belfius ontstond in 2011 na de ontmanteling van de oude Dexia-groep, die in de problemen raakte tijdens de financiële crisis. De Belgische staat kocht de bank toen voor 4 miljard euro.