Koning Charles 'zeer bedroefd' door treinongeluk Bedford

Koning Charles heeft laten weten "zeer bedroefd" te zijn door het treinongeluk van vrijdag bij de Britse plaats Bedford, meldt The Independent. Door een botsing tussen twee treinen kwam een van de twee machinisten om het leven. 89 personen raakten gewond, van wie er volgens de krant negen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

De Britse koning laat zich volgens een woordvoerder van Buckingham Palace op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Die zei dat "zijn gedachten en medeleven uitgaan naar de familie van de overledene en naar iedereen die gewond is geraakt of anderszins is getroffen door dit tragische voorval", aldus de woordvoerder van het paleis.

Spoorwegexpert Tony Miles vertelde aan Sky News dat beide treinen op hetzelfde spoor in dezelfde richting reden. Waarschijnlijk is een van de twee treinen gestopt voor mogelijk een rood sein, waardoor de andere trein er van achteren tegenaan gebotst is.