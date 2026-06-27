Krant: Porsche wil deel productie terug naar Duitsland halen

STUTTGART (ANP) - Sportwagenmaker Porsche wil de productie van het Cayenne-model verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Duitse autobouwer wil daarmee de capaciteit in de fabrieken in eigen land beter benutten.

De Porsche Cayenne wordt nu gebouwd in de Volkswagenfabriek in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Het plan van de sportwagenfabrikant is om de productie naar Leipzig te halen, maar het moet daarvoor nog wel instemming krijgen van de ondernemingsraad. Die moet akkoord gaan met een aanzienlijke loonsverlaging omdat de loonkosten in het Oost-Europese land lager liggen, meldt de Duitse krant.

Tot 2017 werd er nog een deel van de productie in Leipzig verricht. Maar toen besloot het dochterbedrijf van Volkswagen om de productie helemaal in Bratislava te doen. Sinds het model voor het eerst op de markt kwam in 2002 werd al een deel van de productie in Slowakije gedaan.