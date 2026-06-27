Koning Willem-Alexander woont uitgeklede Veteranendag bij

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag in Den Haag de ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Gekleed in een warm militair uniform nam hij plaats in de Koninklijke Schouwburg, waar premier Rob Jetten een speech gaf.

Met het oog op de warmte werd het programma van Veteranendag vrijdag al flink uitgekleed: het defilé en de bijbehorende manifestatie op het Malieveld zijn afgelast. Jetten noemde het in zijn toespraak "zo erg" dat veteranen elkaar daardoor niet als vanouds kunnen ontmoeten. "Ik kan me voorstellen dat jullie misschien wel denken: ik heb voor hetere vuren gestaan dan een tropisch Malieveld. Maar jullie weten als geen ander: zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van."

Willem-Alexander zou anders het defilé hebben afgenomen. In de schouwburg ontmoette de koning nog wel de winnaar van de Witte Anjer Prijs 2026 en kinderen van een basisschool uit Maasbree. Dat programmaonderdeel zou eigenlijk buiten plaatsvinden.