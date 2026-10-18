Lange rijen op Schiphol door storing elektrische paspoortcontrole

SCHIPHOL (ANP) - Een storing bij de elektrische paspoortcontrole zorgt zondag voor lange rijen op Schiphol. Dat bevestigen de luchthaven en de Koninklijke Marechaussee na berichtgeving van De Telegraaf. De zogeheten e-gates werken niet en daarom moeten alle reizigers voor een paspoortcontrole langs de balie, legt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee uit.

De e-gates hebben sinds 06.00 uur zondagochtend last van de storing. De Marechaussee is aan het uitzoeken wat de oorzaak van het probleem is. "Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat het om een hack gaat", zegt de woordvoerder, die benadrukt dat het onderzoek nog loopt.

Alle balies zijn open en de Marechaussee doet een minder uitgebreide controle van de paspoorten. "Maar dat neemt niet alle rijen weg", stelt de woordvoerder.