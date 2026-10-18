Quentin Tarantino maakt geen haast met mogelijk laatste film

Quentin Tarantino wil "een beetje van het leven genieten" voordat hij zijn tiende film gaat maken. De 63-jarige filmmaker bevestigde in The Graham Norton Show dat hij het script al af heeft, maar nog niet verder gaat met de film, schrijft Variety. Tarantino heeft meerdere keren gezegd dat hij stopt als hij tien films heeft gemaakt.

De Amerikaanse filmmaker heeft de afgelopen tijd gewerkt aan het toneelstuk The Popinjay Cavalier, waarin Sacha Baron Cohen de hoofdrol speelt. Het stuk gaat in maart in première en is tot juni op het Londense West End te zien. Daarna wil Tarantino zich terugtrekken om tijd door te brengen met zijn gezin en te genieten van het leven, voordat hij kijkt wat hij wil doen, zei hij tijdens The Graham Norton Show.

Tarantino's negende en meest recente film Once Upon a Time in Hollywood kwam in 2019 uit. Daarvoor maakte hij onder andere Pulp Fiction, de Kill Bill-reeks en Inglourious Basterds.