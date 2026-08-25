Langere wachttijd bij security Schiphol door actie beveiligers

SCHIPHOL (ANP) - Door de werkonderbrekingen van beveiligers op Schiphol is de wachttijd bij de security op de luchthaven dinsdagochtend in korte tijd stevig opgelopen. Maar volgens Schiphol was de impact niet zo groot als digitale borden bij de security deden vermoeden. Zo'n bord gaf tijdens de actie aan dat de wachttijd was opgelopen tot ongeveer een uur. Een woordvoerder van Schiphol stelt dat de werkelijke wachttijd gemiddeld zo'n twintig minuten bedroeg.

Het verschil zou worden verklaard door het digitale systeem achter de wachttijdborden. Dat systeem zag dat er op een bepaald moment helemaal geen beweging meer was bij de beveiligingspoortjes en schroefde de te verwachten wachttijd daarom flink op, legt de woordvoerder uit. Het systeem hield er echter geen rekening mee dat de vakbondsactie tegen de hoge werkdruk maar een kwartier zou duren. Toen de beveiligers weer aan het werk gingen, liep de ingeschatte wachttijd op het bord volgens Schiphol ook weer snel terug.

Beveiligers op Schiphol houden dinsdag in totaal drie werkonderbrekingen. Woensdag volgen nog vijf onderbrekingen, elk van een kwartier. Bestuurder André Quist van vakbond CNV denkt dat de impact woensdag groter kan zijn, omdat er dan minder tijd tussen de acties zit waardoor gevolgen zich zouden kunnen opstapelen. Hij sluit ook niet uit dat reizigers hun vlucht kunnen missen door de langere wachttijden. Schiphol zelf doet geen voorspellingen over de impact van de nog komende acties.

De bonden klagen al maanden over extra werkdruk voor de beveiligers sinds Schiphol eerder dit jaar overstapte van vijf naar drie beveiligingsbedrijven. De bonden eisen onder meer aanpassingen van roosters. De gesprekken met de werkgevers liggen echter stil. Quist verwacht wel dat er later deze week weer wordt gepraat.