Nieuwe cast 40-45, de Musical gepresenteerd - interview met Susan Visser, Joep Paddenburg, Esmée Dekker en Sanne Groenen

BARNEVELD - Studio 100 presenteerde vrijdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld de cast die vanaf komend seizoen te zien is in 40-45, de Musical.

Onder anderen Susan Visser, René van Kooten, Joep Paddenburg, Esmée Dekker, Ruben van Keer en Sanne Groenen nemen belangrijke rollen voor hun rekening. Ook werd de volledige bezetting bekendgemaakt.

Barneveld.nieuws.nl heeft met Susan Visser, Joep Paddenburg, Esmée Dekker en Sanne Groenen een interview gemaakt. Zij nemen belangrijke rollen voor hun rekening in 40-45 de Musical.

Sinds de première in september 2024 hebben inmiddels honderdduizenden bezoekers 40-45, de Musical gezien. Iedere avond wordt het aangrijpende verhaal opnieuw tot leven gebracht door een grote cast, midden in een technisch spectaculaire productie waarin het publiek op verrijdbare tribunes letterlijk door het verhaal wordt meegenomen.

Tijdens de perspresentatie van afgelopen vrijdag maakten de aanwezige media kennis met de nieuwe cast.

Door René Hazeleger en Chris Ouboter