Nieuwe cast 40-45, de Musical gepresenteerd - interview met Susan Visser, Joep Paddenburg, Esmée Dekker en Sanne Groenen

BARNEVELD - Studio 100 presenteerde vrijdag in de Midden
Nederland Hallen in Barneveld de cast die vanaf komend seizoen te zien is
in 40-45, de Musical.
Onder anderen Susan Visser, René van Kooten, Joep
Paddenburg, Esmée Dekker, Ruben van Keer en Sanne Groenen nemen
belangrijke rollen voor hun rekening. Ook werd de volledige bezetting
bekendgemaakt.
Barneveld.nieuws.nl heeft met Susan Visser, Joep Paddenburg,
Esmée Dekker en Sanne Groenen een interview gemaakt. Zij nemen belangrijke
rollen voor hun rekening in 40-45 de Musical.
Sinds de première in september 2024 hebben inmiddels honderdduizenden
bezoekers 40-45, de Musical gezien. Iedere avond wordt het
aangrijpende verhaal opnieuw tot leven gebracht door een grote cast, midden in
een technisch spectaculaire productie waarin het publiek op verrijdbare
tribunes letterlijk door het verhaal wordt meegenomen.
Tijdens de perspresentatie van afgelopen vrijdag maakten de aanwezige
media kennis met de nieuwe cast.
Door René Hazeleger en Chris Ouboter