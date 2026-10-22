Leidse biotechnoloog Pharming na cijfers grote winnaar op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Biotechnologiebedrijf Pharming was donderdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Bij de middelgrote fondsen won de Leidse onderneming zo'n 11 procent aan beurswaarde dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht.

Beleggers lijken vooral enthousiast over de sterke omzetstijging bij Pharming. Het bedrijf, dat in de jaren negentig bekendheid verwierf door genetisch gemanipuleerde stier Herman en tegenwoordig twee medicijnen op de markt heeft, scherpte ook de omzetverwachting voor heel dit jaar aan.

Dat is een opsteker voor Pharming. Vorige maand trad topman Fabrice Chouraqui nog met onmiddellijke ingang af. Volgens Pharming was dat besluit in wederzijds overleg genomen om meningsverschillen over de te volgen strategie.

Verder was de stemming op het Damrak niet al te best. Door slecht ontvangen cijfers van Amerikaanse techbedrijven en nieuwe zorgen over de houdbaarheid van de forse investeringen in AI gingen chipfondsen als ASML en ASMI tot bijna 7 procent onderuit. Hoofdgraadmeter AEX zakte 1,1 procent naar 1129,75 punten.