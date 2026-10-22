Catherine Keyl gaat meespelen in kerstshow Rayen Panday

Catherine Keyl maakt dit jaar deel uit van de kerstvoorstelling van cabaretiers Rayen Panday en Nabil Aoulad Ayad. De voormalige talkshowpresentatrice, die zaterdag 80 jaar wordt, zal tijdens alle voorstellingen op het podium staan. Dat vertelt ze in een interview met het AD.

In de show, die in het teken staat van de jaren negentig, blikt Keyl terug op haar televisiecarrière. Ook neemt ze een deel van de presentatie voor haar rekening en krijgt het publiek de gelegenheid om vragen en dilemma's in te sturen.

Keyl werd aanvankelijk gevraagd voor een eenmalig gastoptreden, maar bleek beschikbaar voor de volledige reeks. Ze kijkt uit naar haar nieuwe rol. "Het lijkt me echt te gek", zegt de presentatrice. Volgens Keyl is ze ook al benaderd voor een reprise van de voorstelling in 2027.

Keyl presenteerde tussen 1995 en 2000 meer dan duizend afleveringen van haar eigen talkshow Catherine op RTL 4.