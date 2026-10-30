Lichte krimp voor Franse economie in derde kwartaal

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse economie is in het derde kwartaal licht gekrompen. Volgens een voorlopige raming van het Franse statistiekbureau Insee bedroeg de krimp 0,1 procent in vergelijking met de drie maanden ervoor. Het tegenvallende cijfer komt bovenop de grote onrust over de hoge Franse staatsschuld, politieke spanningen en de gewelddadige protesten in het land van de afgelopen tijd.

De economie werd geraakt door zwakte bij de bedrijfsinvesteringen en export. De consumentenbestedingen boden wel enige steun. Economen gepolst door persbureau Bloomberg hadden juist verwacht dat de op een na grootste economie van de eurozone met 0,1 procent zou groeien. In het tweede kwartaal stagneerde het Franse bruto binnenlands product (bbp) en in de eerste drie maanden van dit jaar was er eveneens sprake van krimp.

De Franse regering heeft voor dit jaar vooralsnog een groeiverwachting van 0,5 procent, maar kenners denken dat dit met het nieuwe krimpcijfer moeilijk te halen zal zijn.