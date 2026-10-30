589.000 kijkers voor nieuwe comedyshow Wat Speelt Er op NPO 1

De eerste aflevering van de nieuwe improvisatiecomedyshow Wat Speelt Er van BNNVARA heeft donderdagavond primetime 589.000 kijkers getrokken op NPO 1. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfermeting van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Het kijkcijfer is goed voor een 14e plaats in de Dag Top 25 met de bestbekeken programma's van donderdag. In het programma gaan comedians als Ruben van der Meer en Katinka Polderman zonder script aan de slag met het nieuws van de week. Het programma, dat wordt gepresenteerd door Patrick Lodiers, is in aanloop naar de start in de media ook wel omschreven als 'de nieuwe Lama's'.

Op hetzelfde tijdstip begon op NPO 3 het derde seizoen van de realityserie Bij Ons op de Wallen, eveneens van BNNVARA. Hier keken 425.000 mensen naar en het behaalde daarmee de twintigste plaats in de Dag Top 25 van NMO.