ALMERE (ANP) - Lidl wil zijn Nederlandse supermarkten vanaf volgend jaar alleen nog maar bevoorraden met elektrische vrachtwagens. Dat is sneller dan gepland, want eerder zei het bedrijf dit voor 2030 te willen doen. Lidl is naar eigen zeggen de eerste supermarktketen die deze stap zet.

Lidl maakte het plan donderdag bekend in het bijzijn van minister Vincent Karremans (Infrastructuur) tijdens de opening van een nieuw snellaadplein op zijn distributiecentrum in Almere. Daarmee kan de keten naar eigen zeggen nu al supermarkten in Noord-Holland en Flevoland en op Texel volledig met stekkerwagens beleveren. Lidl heeft in Nederland 440 supermarkten.

Karremans noemt de stap in een persbericht van Lidl goed nieuws voor iedereen. "De elektrificatie van het weg- en vrachtverkeer is belangrijk in het kader van energieonafhankelijkheid, wat alleen maar wordt onderstreept door de gevolgen die we hier merken van de situatie in het Midden-Oosten, maar ook voor luchtkwaliteit en CO2-besparing." Door de oorlog in het Midden-Oosten is brandstof een stuk duurder geworden en hebben de prijzen van diesel en benzine in Nederland de afgelopen tijd nieuwe recordhoogtes bereikt.

Vrachtwagenheffing

Daarnaast anticipeert Lidl op de vrachtwagenheffing die vanaf 1 juli dit jaar ingaat. Vrachtwageneigenaren betalen die per gereden kilometer. Voor schone voertuigen ligt het bedrag lager. "Door vroegtijdig te investeren in elektrisch transport zijn we nu minder afhankelijk van de vrachtwagenheffing en grillige brandstofprijzen", licht hoofd transport bij Lidl Nederland Ruud Metten toe. Dat helpt de supermarktketen volgens hem ook om de boodschappenprijzen laag te houden.

Ook andere supermarktketens in Nederland willen meer elektrisch gaan rijden. Zo heeft Albert Heijn het doel om in 2030 alle winkels en klanten in Nederland en België volledig emissievrij te beleveren. Jumbo wil dat in datzelfde jaar 80 procent van zijn thuisbezorgbussen en 40 procent van zijn grote vrachtwagens niet meer op fossiele brandstoffen rijdt.