DEN HAAG (ANP) - Esther Ouwehand (49) stopt na bijna zeven jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, laat ze donderdag in een persverklaring weten. Christine Teunissen (40) wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die drie zetels in de Tweede Kamer bezet.

Ouwehand stapt op omdat de partij volgens haar een nieuwe fase is ingegaan. "Dat ik dit besluit heb kunnen nemen en dat er een sterk en ervaren Kamerlid als Christine klaarstaat om het stokje over te nemen, is een onderstreping van de volwassen en gezonde partij die we nu zijn."

Haar leiderschap was een roerige periode. Er waren interne ruzies, het partijbestuur probeerde Ouwehand te wippen als lijsttrekker en een deel van de senaatsfractie scheidde zich af. Ouwehand zegt dat haar visie "bij een klein aantal mensen in de partij tot weerstand heeft geleid. Het was een strijd die het waard was om aan te gaan, maar die ook veel van me heeft gevergd."