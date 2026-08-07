EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald, nadat tanken deze week al een aantal centen goedkoper was geworden. De olieprijzen gingen deze week omlaag in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz, al liepen de prijzen donderdag en vrijdag weer op na nieuwe aanvallen in de zeestraat.

Een liter Euro95 kost vrijdag bijna 3 cent minder, op 2,549 euro, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. De adviesprijs van diesel zakte ook bijna 3 cent tot 2,567 euro per liter. Benzine is sinds het begin van de week ruim 7 cent goedkoper geworden en de prijs van diesel is met 9 cent gedaald. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging de olieprijzen. Het zijn adviesprijzen, die worden vaak alleen langs de snelweg gevraagd.

Eind juli leek de benzineprijs op weg naar een nieuw record. Maar na een aangekondigde Amerikaanse gevechtspauze in het Midden-Oosten zakten de olieprijzen.