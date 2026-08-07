Beeld & Geluid overspoeld met reacties op fragment Kaagman

Beeld & Geluid heeft "ongelofelijk veel" reacties ontvangen op een fragment van de overleden Jerney Kaagman. Op Instagram plaatste het media-instituut een fragment uit TopPop van Earth & Fire met hun nummer Weekend. In de video is de zangeres te zien in een blauw broekpak, dat uitgroeide tot een iconisch moment in de Nederlandse popgeschiedenis.

De familie van Kaagman maakte donderdag bekend dat de Earth & Fire-frontvrouw op 79-jarige leeftijd is overleden. Beeld & Geluid deelde naar aanleiding van het verdrietige nieuws het "kenmerkende fragment" uit 1979 en ontving na iets meer dan twaalf uur al honderden reacties op sociale media. De video is ook al duizenden keren geliket.

Kaagman schonk haar iconische outfit in 2013 aan Beeld & Geluid. Daar is het nog tot 24 augustus te bewonderen in het Mediamuseum. Daarna wordt het pak uitgeleend aan het Wereldmuseum.