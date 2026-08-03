DEN HAAG (ANP) - De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een "serieuze opbrengstenderving" als gevolg van de droogte en hitte. Dat zegt Evelien Drenth, sectorspecialist akkerbouw bij LTO Nederland.

In meerdere delen van het land, waar de grondwaterstanden sterk zijn gedaald, groeien de suikerbieten volgens haar nauwelijks nog verder. "Als de droogte te lang aanhoudt, sterven ze af. Suikerbieten zitten diepgeworteld en kunnen op zich tegen hogere temperaturen, maar het houdt een keer op", aldus Drenth.

Ook in onder meer Duitsland heeft de suikerbietenteelt zwaar te lijden onder droogte, hitte en ziektes. Daardoor valt de suikerproductie in het zuiden van het land naar verwachting een derde lager uit dan vorig jaar, maakte de regionale telersvereniging maandag bekend. Als die verwachting uitkomt, wordt dit de laagste suikeropbrengst sinds de Duitse hereniging in 1990. De telersvereniging verwacht dat dit ook gevolgen zal hebben voor de consumentenprijzen.

Frankrijk

Ook Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, kent tegenvallende oogsten door extreme hitte en aanhoudende droogte. Ziektes verspreiden zich sneller doordat de droogte de weerstand van de planten tegen ziekteverwekkers verzwakt.

Drenth van LTO wijst er wel op dat er verschillende gewassen zijn die nog sterker onder de droogte lijden dan suikerbieten, waaronder maïs. Land- en tuinbouworganisatie LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs inmiddels op meerdere plekken knellend wordt. Op verschillende plekken in het land kan niet of slecht beregend worden. Van lege supermarktschappen lijkt echter nog geen sprake.