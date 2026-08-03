Luke Combs heeft een officieel Guinness World Record neergezet door als eerste solo-countryartiest als headliner op te treden in Wembley Stadium in Londen. De Amerikaanse countryzanger sloot hier afgelopen weekend zijn My Kinda Saturday Night Tour af, waarmee hij vorige maand ook Nederland aandeed.

Volgens de instantie die wereldwijde records bijhoudt, trad Combs vrijdag 31 juli, zaterdag 1 en zondag 2 augustus op voor een uitverkocht stadion met 90.000 bezoekers. Taylor Swift, die oorspronkelijk in 2006 als countryzangeres begon, gaf in 2024 ook meerdere optredens in het befaamde stadion in Londen. Hoewel die shows uit haar The Eras Tour muziek uit haar countrytijd bevatten, wordt ze door de instantie beschouwd als popartiest en was zij dus niet de allereerste 'echte' countryster die solo in het stadion optrad.

Combs, die in maart dit jaar zijn nieuwste album The Way I Am uitbracht, gaf op zaterdag 11 juli een uitverkocht optreden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Met ongeveer 50.000 verkochte kaartjes was dat de grootste countryshow in de Benelux ooit.