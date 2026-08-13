CATANIA (ANP) - Het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft langer ontregeld door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven bij Catania, de belangrijkste op het Italiaanse eiland, worden opgeschort tot in elk geval 02.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. KLM brengt passagiers met bussen vanaf Palermo naar Catania, laat een woordvoerster weten.

"KLM kan momenteel niet naar Catania vliegen", meldt de luchtvaartmaatschappij. Donderdag stond oorspronkelijk één KLM-retourvlucht tussen Schiphol en Catania gepland. KLM voert nu de heenvlucht uit naar Palermo en vanaf daar is busvervoer geregeld naar Catania.

De terugvlucht kan op dit moment niet vanaf Palermo worden uitgevoerd, volgens KLM. "De luchthaven van Palermo heeft aangegeven onvoldoende capaciteit te hebben om extra vertrekkende vluchten af te handelen."

Passagiers die op de terugvlucht zouden reizen, worden volgens KLM "zo snel mogelijk omgeboekt naar beschikbare alternatieven op andere airlines".