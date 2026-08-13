ROTTERDAM (ANP) - Kinderombudsmannen uit zes steden zijn bezorgd over de gezondheidszorg voor kinderen in asielopvang. Voor bijna 20.000 kinderen dreigt langdurige onzekerheid over hun toegang tot preventieve jeugdgezondheidszorg, schrijven zij in een brief aan de ministers die gaan over zorg en asiel.

Dat komt omdat het contract met de huidige uitvoerder, GGD GHOR, op 1 oktober afloopt. De nieuwe uitvoerder begint pas op 1 juni 2027, acht maanden later. De ombudsmannen vragen om duidelijkheid wie in de tussenperiode verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit van en toegang tot zorg kan worden gegarandeerd.

Juist kinderen in asielopvang zijn kwetsbaar en hebben groot belang bij goede zorg, schrijven de ombudsmannen. Ze benadrukken dat het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen, en er dus geen onderscheid zou moeten bestaan tussen groepen kinderen.

De brief is ondertekend door ombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen.