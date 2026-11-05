AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM grijpt rigoureus in om kosten te besparen, waarbij ongeveer 5000 banen verloren gaan. Dat staat gelijk aan bijna 15 procent van het personeelsbestand. KLM besteedt ook werk uit aan andere partijen, ziet af van bepaalde Airbus-toestellen en hoopt met vakbonden afspraken te maken over het beperken van de loonstijgingen.

Gedwongen ontslagen zijn volgens KLM waarschijnlijk niet nodig. Het bedrijf denkt met vrijwillige vertrekregelingen, herplaatsing van medewerkers en het niet vervangen van vertrekkend of stoppend personeel het personeelsbestand voldoende te laten inkrimpen.

Binnen luchtvaartconcern Air France-KLM bleef de winst van de Nederlandse maatschappij de afgelopen jaren achter. Om meer geld over te houden voor investeringen in digitalisering, een nieuwe vloot en de dienstverlening, moet het resultaat daarom structureel met 1 miljard euro verbeteren, vindt het KLM-bestuur. Eerdere ingrepen zorgden voor een verbetering van 750 miljoen euro.

Air France

De luchtvaartmaatschappij wil met minder medewerkers verder door de grondafhandeling bij dochtermerk KLM Cityhopper uit te laten voeren door een ander bedrijf. Datzelfde gebeurt met het bagagewerk voor KLM in de Oosthal op Schiphol. Bij de dienstverlening aan passagiers moet digitalisering ervoor zorgen dat reizigers zelf meer kunnen regelen.

Ook gaan bepaalde werkzaamheden over naar Air France. Tegelijkertijd moeten de stevige ingrepen ervoor zorgen dat KLM als zelfstandig merk blijft bestaan, met een uitgebreid netwerk tussen Schiphol en zo'n 160 bestemmingen.

Airbus 320

KLM stapt ook af van het plan om Airbus 320-toestellen te gebruiken. In plaats daarvan komen kleinere E195-E2-vliegtuigen van de Braziliaanse concurrent Embraer. De door Air France-KLM bestelde Airbus 320-vliegtuigen zullen elders worden ingezet. KLM wil met vakbonden afspraken maken over het verhogen van de productiviteit in 2028, waarbij de lonen juist gematigd stijgen.

KLM kampt met sterk gestegen kosten in Nederland, onder andere door de verhoogde havengelden op Schiphol. Tegelijkertijd moet de maatschappij kunnen blijven concurreren om zijn verdienmodel rondom een breed bestemmingennetwerk in stand te houden. Het gevolg is dat verdere kostenreducties nodig zijn.

Uit de kwartaalresultaten van Air France-KLM blijkt dat de operationele winst bij de Nederlandse tak is verbeterd in het derde kwartaal. Toch is dit nog niet genoeg om aan de gehoopte winstmarge te komen.