Adam Driver denkt dat zijn tijd als Kylo Ren in het Star Wars-universum klaar is. Er waren vorig jaar plannen om een nieuwe film rondom de zoon van Han Solo en Leia Organa te maken, maar die zijn volgens de acteur inmiddels geschrapt.

"Het is voorbij, geen Star Wars meer. We hebben het geprobeerd, maar ze zeiden dat hij dood was", zei Driver in The Rich Eisen Show over Disney-bazen Bob Iger en Alan Bergman die een idee voor een eigen film over de schurk afschoten. Driver was in de Star Wars-films The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017) en The Rise of Skywalker (2019) te zien als Kylo Ren. In de laatste film, waarin duidelijk werd dat hij eigenlijk Ben Solo heette en de zoon van de helden uit de prequel-trilogie was, stierf het personage nadat hij daarvoor zijn vader had gedood in een gevecht.

"Ik denk dat het schip is gevaren", zegt Driver over een eventuele heropleving van het project. "Als ze het willen, prima. Maar het is niet aan ons." De acteur vond de reactie van fans, die vorig jaar met billboards en vliegtuigjes met banners Disney opriepen om de film alsnog te maken, "best ongelofelijk", zegt hij. "Ik had niet verwacht dat er billboards zouden komen en mensen met vliegtuigjes over Disney zouden vliegen. Dat was best cool."