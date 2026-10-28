Boete en voorwaardelijke straf Feyenoord om vuurwerk bij Cambuur

ZEIST (ANP) - De KNVB heeft Feyenoord een boete van 7500 euro en een voorwaardelijke straf van het spelen van een uitwedstrijd zonder publiek opgelegd vanwege het vuurwerkgeweld van de Feyenoord-supporters in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. Dat heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt.

De voorwaardelijke straf heeft een looptijd van twee jaar en is geldig voor de competitie, de beker en de play-offs. Feyenoord besloot zelf na het incident geen supporters mee te nemen naar de twee eerstvolgende uitwedstrijden.

Bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord in de Eredivisie in augustus werd vanuit het uitvak met Feyenoord-supporters vuurwerk afgestoken in de richting van de thuisvakken. Daarbij raakten zeven Cambuur-supporters gewond.