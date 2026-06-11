LONDEN (ANP/RTR) - Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR.

In een vooruitzicht voor 160 markten stelt het bureau dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 naar verwachting 1 procent lager zal liggen dan in 2025. Daarentegen neemt het aantal mensen dat oud genoeg is om te mogen drinken wereldwijd met 9 procent toe. Sterke drank, bier en wijn worden het komende decennium allemaal minder vaak gedronken volgens IWSR. Nieuwe soorten dranken, zoals kant-en-klare cocktails in blik, nemen hun plaats in.

Algemeen directeur Marten Lodewijks van IWSR zei dat veranderende consumentenvoorkeuren een grote uitdaging vormen en dat bedrijven zich moeten aanpassen in plaats van "te vertrouwen op successen uit het verleden".

Daling 18 procent

Drankenproducenten zeggen dat stijgende kosten van levensonderhoud, veranderende consumentengewoonten, gezondheidszorgen en de opkomst van afslankpillen de afgelopen jaren veel invloed hebben gehad op de vraag naar alcoholische dranken.

De marktonderzoeker voorziet tegen 2035 een daling van ruim 18 procent in het aantal geconsumeerde porties alcohol in China en de Verenigde Staten. Dat zijn de twee grootste markten. In Duitsland, Japan en het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting ook een afname te zien zijn.

Verder denkt IWSR dat India de VS tegen 2032 inhaalt als tweede grootste markt voor alcohol. Daar stijgt de vraag naar verwachting de komende tien jaar met 38 procent. Ook in Mexico, Vietnam en Colombia neemt de vraag toe.