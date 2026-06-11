Lenny Kuhr krijgt eigen Lenny Kuhr Park in Israël

Een groep Nederlanders wil Lenny Kuhr eren door haar een eigen park in Israël te schenken. Om dit plan te realiseren, kunnen mensen een of meer bomen doneren. Donateurs kunnen kiezen uit onder meer een olijfboom, een citroenboom en een vijgenboom, die allemaal 18 euro per stuk kosten. "Met dit park willen wij niet alleen een artieste eren, maar ook de waarden die zij gedurende haar carrière heeft uitgedragen: verbinding, menselijkheid, respect en hoop", laten de initiatiefnemers weten in een verklaring.

Volgens het Lenny Kuhr Park Initiatief moet het park "uitgroeien tot een groene ontmoetingsplaats waar natuur, rust, verbondenheid en cultuur samenkomen". Ook komt er mogelijk een klein podium voor muziek. Het toekomstige park zal worden gerealiseerd in de buurt van de Israëlische plaats Rosj Haäjin. Volgens een woordvoerder van het initiatief ligt de plek niet in de bezette gebieden.

De zegsman vertelt desgevraagd aan het ANP dat de teller donderdag al naar driehonderd bomen is gegaan. Ook zegt hij dat er "nooit te veel" bomen kunnen komen, omdat het een uitgestrekte locatie betreft. Zo zou het park bij veel donaties zelfs een woud kunnen worden. "Als we allemaal een boom geven, wordt het prachtig", aldus de woordvoerder. Daarnaast benadrukt hij dat hun idee is opgevat vanuit de positieve gedachte. "Het is een mooie brug van de Nederlanders naar de inwoners van Israël."

Kuhr, die in 1969 bekend werd met haar songfestivalnummer De Troubadour, kondigde eerder dit jaar aan Nederland te verlaten en te verhuizen naar Israël. Zij beëindigde haar carrière vanwege de gezondheid van haar echtgenoot, maar ook vanwege het "toenemende antisemitisme in Nederland". De kinderen en kleinkinderen van de zangeres wonen al in Israël.