DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich in Nederland niet houdt aan regels voor wegwerpbekers. McDonald's heeft de inspectie beloofd om vanaf volgend jaar alleen nog maar herbruikbare bekers aan zijn klanten in de restaurants aan te bieden.

Klanten die in een vestiging van McDonald's eten, krijgen nu een beker van wegwerpplastic. Maar door die bekers niet in te zamelen en er geen administratie over bij te houden, overtreedt het bedrijf de regels, legt de ILT uit.

McDonald's heeft volgens de ILT toegezegd volgend jaar over te stappen op alleen nog maar herbruikbare bekers als klanten iets in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volgend jaar volledig over is, volgt er een geldboete van 625.000 euro per overtreding tot een maximum van 3,75 miljoen euro, meldt de ILT.

'Stok achter de deur'

De inspectie gaat volgend jaar controleren of McDonald's de afspraak ook echt nakomt. De dwangsom is volgens de ILT "een stok achter de deur". McDonald's overtreedt de regels sinds 2024.

"Dit is een van de grootste restaurantketens in Nederland die voedsel en drank ter plaatse en onderweg aanbiedt. Jaarlijks verstrekt het bedrijf 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in haar restaurants", zegt senior inspecteur Gert van Rootselaar van de ILT.

Handhavingsverzoek

"Als zulke grote hoeveelheden wegwerpbekers voor eenmalig gebruik niet als een aparte stroom worden ingezameld en gerecycled, brengt dit schade toe aan het milieu. Daarom is het belangrijk dat McDonald's nu met de ILT heeft afgesproken om over te stappen op herbruikbare bekers."

De ILT voerde dit jaar inspecties uit bij 32 vestigingen van McDonald's, na een handhavingsverzoek van de Fair Resource Foundation (FRF). De milieuorganisatie klaagde eind vorig jaar dat "klanten de rekening betalen voor de vervuiling van McDonald's".

Wegwerpbekers die plastic bevatten zijn niet meer toegestaan als consumenten eten en drinken op locatie. Nog elke dag worden veel producten met plastic na één keer gebruiken weggegooid, wat voor veel afval zorgt, benadrukt de ILT. "Daarom gelden er regels voor producten die eenmalig worden gebruikt. Herbruikbaar is het uitgangspunt, tenzij de bekers ingezameld en gerecycled worden."