De film 9 to 5 met de onlangs overleden zangeres Dolly Parton heeft in de Verenigde Staten ruim 4,2 miljoen kijkers getrokken. Daarmee was de film de best bekeken filmuitzending op een Amerikaanse reguliere tv-zender in meer dan drieënhalf jaar, meldt Variety.

De film uit 1980, waarin Parton samen met Jane Fonda en Lily Tomlin speelt, werd zondag opnieuw uitgezonden door ABC. Voor de zender zelf was het zelfs de best bekeken film in bijna zes jaar.

Ook andere programma's ter nagedachtenis aan Parton trokken veel kijkers. Een special van Entertainment Tonight werd door ruim 5,3 miljoen mensen bekeken. Een ABC-special over de zangeres kwam via televisie en streamingplatforms uiteindelijk uit op ruim 6,5 miljoen kijkers.

Parton overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan kanker.