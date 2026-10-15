BRUSSEL (ANP/AFP/BELGA) - Frankrijk en Duitsland hebben een deal gesloten om de toekomst van de Europese auto-industrie veilig te stellen, met minder strenge uitstootregels en meer steun voor Europese productie. Dat melden verschillende media, waaronder het Franse persbureau AFP, op basis van bronnen.

Parijs en Berlijn lagen lang overhoop over de koers die Europa zou moeten varen om de kwakkelende auto-industrie nieuw leven in te blazen. Duitsland wilde minder strenge CO2-doelen voor autofabrikanten en een ruime uitleg van "made in Europe" in de Europese wet, die subsidies en openbare aanbestedingen moet koppelen aan productie op Europees grondgebied. Frankrijk wilde juist de klimaatambities van de EU overeind houden en de overheidsopdrachten onder het "made in Europe"-systeem voorbehouden aan EU-landen.

Over deze zaken wordt al maanden onderhandeld in Brussel. In de deal lijken beide landen deels hun zin te krijgen. Daarbij zouden ze het erover eens zijn dat auto's uit het Verenigd Koninkrijk ook als "made in Europe" worden gezien.