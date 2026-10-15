Het National Comedy Center in Jamestown in de staat New York heeft archiefmateriaal van de erven van actrice Lucille Ball gekregen. Dat meldt The Hollywood Reporter. Het gaat om honderden foto's achter de schermen van de iconische televisieserie I Love Lucy, waarin zij de hoofdrol speelde.

Ook heeft het komediemuseum 35mm-prints van afleveringen van de serie ontvangen.

De serie I Love Lucy was tussen 1951 en 1957 op CBS te zien en geldt als een blauwdruk voor alle Amerikaanse sitcoms die in de decennia daarna te zien waren. De Television Academy reikte onlangs de eerste Legacy Award uit aan de serie.

Met de nieuwe prijs wil de Television Academy een serie of persoon eren die verregaande invloed heeft gehad op het medium televisie.