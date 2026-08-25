Meer annuleringen bij langeafstandstreinen Deutsche Bahn

BERLIJN (ANP/DPA) - Deutsche Bahn had in de eerste helft van dit jaar vaker te maken met annuleringen van langeafstandstreinen. Volgens cijfers van het Duitse transportministerie was bij bijna 8 procent van de langeafstandsritten sprake van een gehele of gedeeltelijke annulering. Dat was nog 5 procent in dezelfde periode een jaar eerder.

Daarmee kampte bijna een op de twaalf langeafstandstreinen met gehele of gedeeltelijke uitval. Alleen in de eerste helft van 2024 was die uitval hoger, vooral door stakingen van machinisten. Deutsche Bahn worstelt ook met punctualiteit. In de eerste zes maanden reed bijna 59 procent van de treinen op tijd. Annuleringen vallen buiten dat cijfer. Het staatsspoorbedrijf beschouwt een trein als te laat als die 6 minuten of meer vertraging heeft.

Deutsche Bahn heeft onder meer te maken met verouderde spoorinfrastructuur en technische problemen met treinen. Daardoor is er ook veel onderhoud nodig aan het spoor en treinen.

Winterweer

De spoormaatschappij wijst op verstoringen door winterweer in januari en een hittegolf in juni. Volgens het bedrijf werden bij de meeste annuleringen vervangende diensten aangeboden waardoor passagiers hun reis konden voortzetten.

Een parlementslid van de partij Bündnis 90/Die Grünen had gevraagd om de cijfers. Hij vindt dat Deutsche Bahn meer moet doen om de annuleringen en vertragingen te verminderen, door extra preventief onderhoud, meer reservetreinen en extra personeel op belangrijke spoorknooppunten.