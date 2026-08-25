Marco Schuitmaker staat stil bij mijlpaal Engelbewaarder

Marco Schuitmaker staat dinsdag op Instagram stil bij een bijzondere mijlpaal. Zijn nummer Engelbewaarder, dat zijn grote muzikale doorbraak betekende, is al meer dan 100 miljoen keer gestreamd. "Wat een besefmoment. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit in woorden moet opschrijven", aldus Schuitmaker.

De Nederlandse zanger blikt terug op momenten die hij dankzij het nummer heeft beleefd. "Wat ooit mijn droom was, is mijn leven geworden. Ik wil al mijn fans bedanken voor alle liefde en steun en voor het verwezenlijken van mijn droom. Zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest", schrijft de 27-jarige zanger.

Schuitmaker brak in 2023 door met zijn cover van het lied Engelbewaarder. Hij gaf in de afgelopen jaren onder meer een concert in het GelreDome. Volgend jaar gaat de zanger de Nederlandse theaters in.