Meer bedrijven in Nederland door meer starters en minder stoppers

UTRECHT (ANP) - Door een toename van het aantal starters en een daling van het aantal stoppers en faillissementen blijft het aantal bedrijven in Nederland groeien. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK).

"Nadat vorig jaar het aantal stoppers steeg en het aantal starters daalde, blijkt er nu opvallend veel optimisme", stelt Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. "De toegenomen stabiliteit van de binnenlandse politiek lijkt de geopolitieke onzekerheid te overstemmen."

Na de stijging in het eerste kwartaal nam het aantal nieuwe bedrijven ook in het tweede kwartaal verder toe. Het aantal starters steeg met bijna 5 procent tot meer dan 56.000.

Minder faillissementen

Tegelijkertijd daalde het aantal ondernemers dat stopt met ruim 9 procent. Daarmee zet de daling uit het eerste kwartaal van dit jaar door, toen voor het eerst in 2,5 jaar sprake was van een daling. Ook gingen minder bedrijven failliet. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 813 faillissementen, tegenover 932 een jaar eerder.

Dinsdag publiceerde de KVK al een onderzoek naar de impact van internationale ontwikkelingen op ondernemers. Daarin stond dat veel Nederlandse ondernemers geen of nauwelijks gevolgen ervaren van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen en handelsmaatregelen. Ondanks deze ontwikkelingen stelt de KVK dat veel ondernemers "nog steeds te maken hebben met economische onzekerheid en een tekort aan personeel".