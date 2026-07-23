Tesla maakt minder winst ondanks hogere omzet

AUSTIN (ANP) - Tesla heeft in het afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks dat de omzet en verkopen zijn gestegen. Volgens de elektrische autofabrikant van Elon Musk werd de winstgevendheid geraakt door onder meer een lagere gemiddelde verkoopprijs van zijn voertuigen.

De nettowinst zakte met 5 procent af tot 1,1 miljard dollar. De omzet steeg daarentegen met meer dan een kwart naar ruim 28,2 miljard dollar.

Tesla heeft prijzen verlaagd om de verkopen aan te jagen. Die hadden vorig jaar last van kritiek op Musk vanwege zijn bezuinigingsmaatregelen in opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump en om het maken van een handgebaar dat op de nazigroet leek. Verder kampte de autofabrikant met felle concurrentie van Chinese merken.

Begin deze maand maakte Tesla al bekend dat het in het tweede kwartaal een kwart meer auto's heeft verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het bedrijf leverde in totaal 480.126 auto's af, tegenover 384.122 een jaar eerder.