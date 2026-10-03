UTRECHT (ANP) - De openhuizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag meer belangstellenden getrokken. Bij de deelnemende huizen kwamen ongeveer 66.000 huizenzoekers over de vloer. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart. Toen trok de NVM Open Huizen Dag 52.000 bezoekers.

Makelaars wijzen onder meer op het zonnige weer van zaterdag. Ook stelden dit keer meer huiseigenaren hun woning open voor bezichtiging. Tussen 11.00 en 15.00 uur konden woningzoekers zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Door de verkoopgolf van huurwoningen zijn er dit jaar ook meer koopwoningen beschikbaar gekomen. In maart van dit jaar deden er nog 8900 koopwoningen mee.

Volgens de NVM leverden de bezichtigingen soms meteen concreet resultaat op. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers, terwijl een kantoor in Apeldoorn zeker drie biedingen meldde. De hoogste gemelde opkomst was bij een woning in Arnhem. Daar telde de organisatie 66 bezoekers.