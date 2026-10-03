AMSTERDAM (ANP) - Vertrekkend TenneT-topvrouw Manon van Beek pleit in De Telegraaf voor nieuwe industrie aan de kust. Hoewel het stroomnet in Nederland overvol is, ziet ze op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag.

"Dit zijn twee kanten van hetzelfde vraagstuk", zegt Van Beek in een interview met de krant. "Nederlandse consumenten verduurzamen massaal. Ongelooflijk goed, maar zo snel, dat netbeheerders het niet kunnen bijbenen. Aan de kust liggen we goed op schema met het aanbod van duurzame energie. Maar daar hebben we te weinig vraag."

Grote industriële verbruikers elektrificeren hier wat haar betreft nog niet snel genoeg. "Daardoor ontstaat een gat tussen de hoeveelheid stroom die beschikbaar komt en wat bedrijven daadwerkelijk afnemen. Het denken moet anders. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn. Dat betekent gerichte plannen voor industrie die daar stroom gaat afnemen."

Zeekabels

Onder meer bij de Eemshaven en de Maasvlakte komen zeekabels aan land. Volgens Van Beek zou de extra stroomvraag niet alleen van de bestaande industrie moeten komen. "Ik spreek ook met producenten van datacenters en hightechindustrie. Bij de aanlandingen van kabels zeggen we: u bent hier van harte welkom."

Ze heeft de indruk dat bedrijven interesse hebben. "In Zeeland benadert de overheid bedrijven actief om meer vraag naar elektriciteit te ontwikkelen", merkt ze ook op. "In een energiesysteem moeten vraag en aanbod dag en nacht in evenwicht zijn. Iedereen heeft er dus belang bij dat de stroom van zee wordt gebruikt."

Van Beek wordt 1 november opgevolgd door Frans Everts bij de hoogspanningsnetbeheerder. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.