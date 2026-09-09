VEGHEL (ANP) - Supermarktketen Jumbo heeft in het eerste halfjaar van 2026 meer omzet geboekt en meer klanten naar zijn winkels getrokken. Volgens Jumbo zelf is dat te danken aan verdere modernisering van de winkels en een relevanter assortiment. De Brabantse supermarktketen zag ook zijn marktaandeel stabiliseren.

De omzet over de eerste helft van 2026 komt uit op afgerond 6 miljard euro. Dat is 4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klanten per week steeg volgens de supermarktketen zelf met 3,4 procent. Het marktaandeel in Nederland bleef de afgelopen maanden iets boven de 20 procent. Daarmee komt er een einde aan de daling van de afgelopen jaren. Het marktaandeel piekte enkele jaren geleden tot 22 procent, maar daalde sindsdien steeds verder.

"Overal in Nederland en België waar ik met collega's en ondernemers spreek, merk ik dat het vertrouwen in de toekomst terug is", zegt Jesper Højer, topman van Jumbo Supermarkten.