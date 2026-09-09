DEN HAAG (ANP) - Bijna 170 bestuurders uit alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen om zich uit te spreken tegen de aanpassing van Europese regels rond gewasbeschermingsmiddelen. In een open brief zeggen ze zich zorgen te maken om enkele voorgestelde wijzigingen, zoals een langere termijn om schadelijk bevonden middelen te mogen gebruiken. "Het is niet uit te leggen dat Europa de bescherming tegen nieuwe vervuiling afzwakt", staat in de brief die ze in de Tweede Kamer overhandigden aan de VVD-staatssecretaris van Landbouw en Natuur.

Om de Europese bureaucratie te vereenvoudigen, wil de Europese Commissie allerlei regels wijzigen. De EU-lidstaten bespreken binnenkort het zogeheten omnibuspakket rond gewasbeschermingsmiddelen. "Een vereenvoudiging van regelgeving klinkt goed, maar is niet zonder gevaar", aldus ondertekenaars van de brief aan Erkens. Dat zijn waterschapsbestuurders van twaalf politieke partijen, voornamelijk van Partij voor de Dieren, PvdA, Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij (AWP).

Ze verzetten zich met name tegen het voorstel om stoffen die verboden worden, omdat blijkt dat ze schadelijk zijn, langer te mogen gebruiken. Nu is die termijn anderhalf jaar, Europa wil daar drie jaar van maken. "Dat aantoonbaar schadelijke middelen straks aanzienlijk langer gebruikt mogen worden, is volstrekt onverantwoord voor zowel de waterkwaliteit als de volksgezondheid", aldus Judith Lammers (PvdD De Dommel), een van de initiatiefnemers. "In plaats van de lat te verlagen, kan Europa beter kiezen voor sterkere bescherming van mens, dier en milieu. Het omnibuspakket moet daarom van tafel."

Economische belangen

Ook kunnen economische belangen zwaarder gaan wegen dan het gezondheidsbelang, zeggen de waterschapsbestuurders. "Kortom, dit pakket maakt de wateropgave nóg moeilijker." Ze benadrukken dat miljarden euro's worden geïnvesteerd om voor schoon en voldoende water te zorgen. Met de voorgestelde wijzigingen in de Europese regels zou de bescherming daarvan echter juist afnemen, aldus de ondertekenaars.

Ze roepen Erkens op zich uit te spreken tegen het voorstel van de Europese Commissie. "En kies voor echte oplossingen zonder de waterkwaliteit, natuur en gezondheid op het spel te zetten."