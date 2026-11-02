DEN HAAG (ANP) - Nederlanders melden steeds vaker dat ze zijn benaderd door onbetrouwbare verkopers van onder meer thuisbatterijen, warmtepompen en verduurzamingsadvies. Soms gaat het om mensen die honderden euro's betalen voor misleidend verduurzamingsadvies; een andere keer gaat het om senioren die worden misleid en ongewild een overeenkomst sluiten voor bijvoorbeeld een thuisbatterij van tienduizenden euro's.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt, de Consumentenbond, de Fraudehelpdesk, het Juridisch Loket en huizenbezittersclub Vereniging Eigen Huis (VEH) zeggen allemaal meer van dit soort meldingen binnen te krijgen. Daarom beginnen ze gezamenlijk een campagne, genaamd 'Stop het gesprek. Start je eigen check'. Met onder meer een radiospot willen ze de risico's beter onder de aandacht brengen.

Een woordvoerder van de ACM zegt niet exact te kunnen aangeven hoeveel meldingen er binnenkomen. "Maar al de organisaties herkennen dit. En de schade gaat soms om grote bedragen", stelt hij. "We horen zelfs van mensen dat gevraagd wordt of ze betalen tot hun pinlimiet. En krijgen ze instructies over hoe ze hun limiet kunnen verhogen om over een aantal uur nog meer te kunnen betalen. Zo ver gaat dit."

Telefoon

Volgens ACM-bestuurslid Manon Leijten zijn producten als een thuisbatterij, warmtepomp of nieuw energiecontract grote aankopen en daarom eigenlijk niet geschikt voor verkoop aan de telefoon of aan de deur. Ze roept mensen die willen verduurzamen op niet zomaar op een aanbod van verkopers in te gaan, maar eerst zelf onderzoek te doen naar wat bij hun woning past.

Onderzoek van de ACM onder ruim 1800 respondenten wijst uit dat bijna de helft van de mensen weleens telefonisch of aan de deur wordt benaderd voor de verkoop van zonnepanelen, thuisbatterijen, verduurzamingsadvies en warmtepompen. Veel mensen geven daarbij aan het gevoel te hebben snel te moeten verduurzamen, omdat ze bang zijn dat energie straks anders onbetaalbaar wordt.

Volgens de toezichthouder maken onbetrouwbare verkopers misbruik hiervan en proberen ze mensen met misleidende verkooppraatjes tot een snelle aankoop te verleiden. Ze doen soms alsof ze samenwerken met een energieleverancier of gemeente. Ook zijn er gevallen bekend waarin ze beweren dat een thuisbatterij snel zou zijn terugverdiend, een subsidie bijna zou aflopen of een korting alleen vandaag nog zou gelden. De beloofde zaken worden soms nooit geleverd.