Floortje Dessing haalde tijdens haar revalidatie steun uit de plannen voor haar nieuwe reisprogramma Floortje over de oceaan. Dat vertelt de presentatrice in een interview met het AD. De 56-jarige Dessing kon vanwege een ernstige vorm van endometriose lange tijd niet werken. Bij endometriose nestelt baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoeder.

Dessing noemt het "een wonder" dat ze voor de opnames weer naar de andere kant van de wereld kon reizen. "Ik vond het echt een wonder toen ik weer vertrok", vertelt ze de krant. "Ik heb de serie als motivatie gebruikt tijdens de revalidatie. Ik móést en zou die reis maken." Ze laat weten nog steeds niet helemaal de oude te zijn, maar is dankbaar dat de reis is gelukt.

Dessing vertelt dat ze de "eerste patiënt ooit met deze ernstige vorm van endometriose" was. Door de ziekte waren haar lever, middenrif en longen aangetast. "Laat ik het zo zeggen: als ik in Burkina Faso had gewoond en niet in Nederland, was ik er niet meer geweest", aldus de presentatrice. Vanwege de aandoening moest bij Dessing een deel van haar lever worden verwijderd.

In Floortje over de oceaan reist Dessing door de Koraaldriehoek, tussen Indonesië, de Filipijnen en Papoea-Nieuw-Guinea. Ze ontmoet onder meer onderzoekers, natuurbeschermers en nomaden. Het programma is vanaf 3 november te zien.