Meer omzet en winst Starbucks, resultaten herstelplan zichtbaar

SEATTLE (ANP) - Starbucks heeft afgelopen boekjaar meer omzet en winst geboekt dan een jaar geleden. Dat meldt de koffieketen in zijn meest recente cijfers. Het herstelplan dat topman Brian Niccol sinds zijn aanstelling twee jaar geleden uitvoert, lijkt daarmee te werken. "Het begon als een herstelplan, maar is nu ons groeiplan", aldus de topman.

Starbucks boekte over het hele afgelopen boekjaar een omzet van bijna 38 miljard dollar (34 miljard euro) tegenover 37,2 miljard dollar een jaar eerder. De winst kwam ruim 36 procent hoger uit dan een jaar geleden, op ruim 2,5 miljard dollar.

De vergelijkbare omzet wereldwijd nam in het meest recente kwartaal 7,2 procent toe, al werd dat wel voornamelijk gedreven door duurdere koffie. Bij vergelijkbare omzet worden de resultaten van dit jaar vergeleken met de koffiezaken die twaalf maanden geleden ook al bestonden. De koffieketen trekt meer klanten door het moderniseren van de koffiebars. Ook zijn er honderden minder goed presterende vestigingen inmiddels gesloten.