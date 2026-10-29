Verslagen reacties op dood 'icoon en vriend' Patrick Stewart

Het overlijden van Patrick Stewart levert bij bekende collega's veel verdrietige reacties op. Op sociale media halen ze herinneringen aan de acteur op en schrijven ze dat de 86 jaar geworden Brit gemist zal worden.

"We hebben vandaag een van de grootsten verloren", schrijft Hugh Jackman, die als Wolverine in verschillende X-Men-films speelde met Stewart. "En voor mij ook een geweldige vriend en een geweldig mens. Ik heb zo veel van hem geleerd. Ik zal je missen, Patrick Stewart, de rest van mijn leven."

William Shatner, die Captain James T. Kirk speelde in de originele Star Trek-tv-serie uit de jaren zestig, omschrijft Stewart als "een vriend, een collega en een schitterend acteur. Van het toneel tot de brug van de Enterprise: alles wat hij deed, deed hij met intelligentie, elegantie en een diep gevoel voor menselijkheid", aldus Shatner, verwijzend naar Stewarts langdurige rol als Captain Picard in de Star Trek-franchise. "Ik voelde veel genegenheid en bewondering voor hem en zijn werk. Mijn gedachten gaan uit naar Sunny en zijn familie. Hij zal enorm gemist worden."

George Takei, eveneens voormalig Star Trek-acteur, noemt Stewart "een echte, onvervangbare legende. Als kapitein Jean-Luc Picard bracht Patrick Stewart het ruimteschip Enterprise naar plekken waar het nooit eerder was geweest, en hij inspireerde een hele nieuwe generatie sterrenkijkers die vol verlangen uitkeken naar een betere toekomst voor de hele mensheid."

Bescheiden

Seth MacFarlane, die met Stewart werkte voor American Dad!, Family Guy en Ted, zegt dat Stewart een icoon was "van wie we op de een of andere manier allemaal vanzelfsprekend vonden dat hij er altijd zou zijn". MacFarlane zegt dat hij opgroeide als fan en dat hij later het voorrecht had om bevriend met Stewart te raken. "Hij was zo'n zeldzame acteur die van elke regel dialoog iets beters kon maken: een goede schrijver liet hij geweldig klinken en een geweldige schrijver meesterlijk. Bovendien was hij zo bescheiden als maar kan."

Star Trek-scenarioschrijver Terry Matalas deelt op X een foto van een lachende Stewart. "Oh Captain, my Captain. Dit is hoe ik je voor altijd zal blijven herinneren", schrijft hij erbij. En Jonathan Frakes, die samen met Stewart in Star Trek: The Next Generation speelde als William Riker, schrijft op Instagram: "Rust zacht, mijn vriend."