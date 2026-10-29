Meer omzet en winst voor bierbrouwer AB InBev

BRUSSEL (ANP) - AB InBev, de bierbrouwer achter merken als Corona, Jupiler en Stella Artois, heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst geboekt. De hoeveelheid verkochte dranken nam slechts licht toe, wat erop wijst dat de grote brouwer hogere prijzen rekende voor zijn bier.

De omzet steeg, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, met 4,9 procent tot 16,5 miljard dollar, omgerekend 14,6 miljard euro. De totale hoeveelheid verkochte drank nam met 0,4 procent toe. Daarbij daalde de afzet van bieren met 0,1 procent. De verkopen van andere dranken, zoals frisdranken en energiedrankjes, groeiden met 4 procent. De winst steeg naar bijna 1,6 miljard dollar, tegenover 1 miljard dollar in het derde kwartaal van vorig jaar.

De opbrengsten namen met name toe uit alcoholvrije bieren en andere dranken, zoals kant-en-klare cocktails die het bierconcern verkoopt. Topman Michel Doukeris spreekt van "sterke groei" en stelt dat de "megamerken" van het bedrijf consumenten blijven trekken. AB InBev is ook bekend van bijvoorbeeld Budweiser.