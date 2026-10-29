Regisseur Alexander Payne aangeklaagd voor plagiaat

De Amerikaanse regisseur Alexander Payne is officieel aangeklaagd voor plagiaat, melden media als Variety en The Hollywood Reporter. Scriptschrijver Simon Stephenson beweert dat Payne plagiaat heeft gepleegd bij het schrijven van het script voor de film The Holdovers uit 2023.

De beschuldigingen zijn niet nieuw. Stephenson zei in 2024 ook al dat de makers van de voor meerdere Oscars genomineerde film plagiaat hadden gepleegd. De schrijver stelt dat Payne een van zijn scripts in 2013 en 2019 heeft gelezen. Stephenson vraagt in de zaak een schadevergoeding en een rechterlijk bevel dat verdere exploitatie van de film verbiedt. De zaak is gericht tegen onder anderen Payne en scenarioschrijver David Hemingson.

The Holdovers gaat over een docent die tijdens de kerstdagen op een kostschool op leerlingen moet passen die niet naar huis kunnen. De film werd in 2024 genomineerd voor vijf Oscars. Da'Vine Joy Randolph won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol.