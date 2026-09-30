Meer passagiers op Europese luchthavens in zomerperiode

BRUSSEL (ANP) - Europese luchthavens hebben in de afgelopen zomerperiode meer passagiers over de vloer gehad dan een jaar eerder. Volgens de brancheorganisatie voor luchthavens ACI Europe nam het passagiersverkeer binnen het Europese netwerk in juli met 3,9 procent toe vergeleken met een jaar eerder en in augustus ging het om een stijging van 3,1 procent.

Juli en augustus zijn de drukste maanden van het jaar voor de Europese luchtvaart vanwege de zomervakantie. De groei in de zomer was aanzienlijk sterker dan in het tweede kwartaal met de maanden april, mei en juni. Toen nam het passagiersverkeer met 1,3 procent toe, aldus ACI.

ACI-directeur Olivier Jankovec zegt dat de vraag naar luchtreizen in de zomer overeind bleef ondanks tegenwind door geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en gestegen ticketprijzen. Hij verwacht dat luchtvaartmaatschappijen doorgaan met het verhogen van prijzen door de gestegen brandstofkosten.