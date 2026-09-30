Oud-speler Richards 'verslagen' door nieuws over Manchester City

MANCHESTER (ANP) - Oud-speler en voetbalanalist Micah Richards is "compleet verslagen" door het nieuws dat Manchester City schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Dat schrijft de Britse omroep BBC woensdag. Richards, tegenwoordig bekend als analist bij Match of the Day, speelde bijna zijn hele carrière voor City, en won de landstitel met de club in 2012 en 2014. De financiële overtredingen hebben plaatsgevonden in de seizoenen 2009/10 tot en met 2017/18.

"Ik speelde bij die club sinds ik veertien jaar oud was, ik zou sterven voor die club", zei Richards in een podcast. "Ik heb mijn droom verwezenlijkt bij Manchester City. Om dan deze berichten te horen, en niet alleen voor mij als oud-speler, maar voor de fans, waar zij doorheen moeten gaan, dat is compleet verwoestend."

City ontkent de aanklachten en zegt in beroep te gaan. De club heeft daar tot 2 oktober de tijd voor.