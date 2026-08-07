UTRECHT (ANP) - ASN Bank heeft in de eerste zes maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Het financiële concern zag de personeelskosten dalen door een grote reorganisatie waarbij vele honderden banen verdwijnen. Verder werden de resultaten positief beïnvloed door incidentele posten.

De nettowinst steeg in de eerste helft van het jaar met 26 procent naar 174 miljoen euro. De resultaten van de grote transformatie van de bank waarmee ASN Bank eind 2024 startte, zijn inmiddels zichtbaar in de operationele lasten, stelt topman Roland Boekhout in een toelichting op de halfjaarcijfers. De lasten, gecorrigeerd voor incidentele posten, daalden met 6 procent, mede dankzij de personeelskosten die 15 procent lager uitvielen.

De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en RegioBank zijn geschrapt. Als onderdeel van de grote veranderingen binnen de bank werd ook een grote reorganisatie aangekondigd, waarbij in totaal 1600 banen moeten komen te vervallen.