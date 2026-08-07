Acteur en zanger Barrie Stevens leerde van Peter Faber dat je "altijd open moet blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen". Dat zegt de entertainer vrijdag in reactie op het overlijden van Faber. De twee mannen waren samen tussen 2018 en 2020 te zien in de RTL4-realityserie Beter laat dan nooit.

"Niet alleen Peter, maar ook Gerard Cox en Willibrord Frequin hebben mij in die serie meer geleerd over wat ik waard ben", zegt Stevens ontroerd. "Ze hebben mij in dat programma geleerd om het leven nóg meer te omarmen. Om die reden is die tijd voor mij ontzettend belangrijk geweest."

Stevens waardeerde de "enorm filosofische manier waarop Peter het leven benaderde. Hij was iemand die enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde en liet dat dan merken door bijvoorbeeld opeens hele gekke kreten te slaken. Hij had iets heel clownesks, iets heel ondeugends. Dat gaf zijn diepere gedachten en woorden voor mij nog veel meer waarde."

De mannen hielden altijd contact na de opnames. "Al is het heel gek om me te realiseren dat ik van het team de enige ben die nu nog over is", zegt Stevens. "Ik wil Peter en de anderen recht doen door te blijven leven zolang ik kan en te blijven genieten zolang ik kan."