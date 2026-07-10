BRUSSEL (ANP) - Meta overtreedt digitale EU-regels met het verslavende ontwerp van Instagram en Facebook. Dat concludeert de Europese Commissie vrijdag. De Commissie deed onderzoek naar het oneindig scrollen, automatisch afspelen van content, pushmeldingen en gepersonaliseerde aanbevelingen op de socialmediaplatforms.

Volgens Brussel heeft Meta in het ontwerp van de apps te weinig rekening gehouden met de gevolgen van de verslavende aspecten van de apps voor kinderen en kwetsbare volwassenen. Er is sprake van "drang van de gebruiker om te blijven scrollen", waarbij de hersenen "overschakelen naar de automatische piloot", aldus de Commissie. Ook doet Meta niks met de informatie die het heeft over de tijd die kinderen 's nachts op deze apps doorbrengen.

In februari concludeerde het dagelijks bestuur van de EU met dezelfde argumentatie dat TikTok EU-regels overtreedt vanwege de verslavingsgevoeligheid.

Misleiding vinkjes

Meta krijgt nu de kans om uit te leggen waarom het die EU-regels, de zogeheten Digital Services Act (DSA), niet overtreedt. Als dat niet voldoende is of als Meta niets aanpast, kan de EU het techbedrijf een boete opleggen tot maximaal 6 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Brussel heeft de afgelopen tijd meerdere boetes opgelegd aan grote techbedrijven voor overtreding van digitale regels. Zo kreeg X een boete van 120 miljoen euro om misleiding met blauwe vinkjes, die moeten verifiëren of er een echt persoon achter een account zit.

In april startte een Nederlandse stichting voor privacyrechtszaken in Denemarken een collectieve rechtszaak tegen Meta om de verslavende werking van Instagram en Facebook voor kinderen. De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) stelt dat het socialmediabedrijf kinderen bewust blootstelt aan de verslavende functies ervan.