De misdaadthriller The Departed van regisseur Martin Scorsese keert terug in de bioscopen. Distributeur Warner Bros. meldt dat de film tijdelijk terugkeert ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de première van de Oscarwinnaar.

In de film infiltreert een jonge undercoveragent (Leonardo DiCaprio) in het syndicaat van grote maffiabaas Costello (Jack Nicholson). Ondertussen speelt een corrupte agent (Matt Damon) als infiltrant informatie van de onderzoekseenheid van de politie door aan Costello.

The Departed werd bekroond met vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste regisseur. De film is vanaf 23 juli weer in de Nederlandse bioscopen te zien.